2020/10/10 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( يمتلكون معامل ومصانع في أربع دول.. نائبة تتهم مسؤولين بتدمير الصناعة العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( يمتلكون معامل ومصانع في أربع دول.. نائبة تتهم مسؤولين بتدمير الصناعة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).