الموجة الثانية من كورونا تمنع استمرار الدوري الإيطالي

2020/10/10 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بدأ فيروس كورونا يجد موقعه بين أجساد لاعبي أندية الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، بعد عدة أسابيع قليلة من بداية منافسات الموسم الكروي 2020-2021.

وأعلن نادي جنوى الإيطالي في الأيام الماضية، إصابة 17 لاعبا في صفوفه بفيروس كورونا، وهو ما تسبب في نقص عدد كبير لفريق الجنوب.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، السبب الرئيس في إصابة أكثر من 22 شخصا داخل جنوى بفيروس كورونا.

وأوضحت، أن "غرفة خلع الملابس الخاصة بلاعبي جنوى، تعاني بشدة من نقص التهوية، وهو ما ساعد بشدة في انتقال فيروس كورونا بسرعة شديدة بين اللاعبين في أيام قليلة".

وأشارت إلى أن "أماكن الاستحمام الخاصة باللاعبين، لا يوجد فيها أي حواجز تفرق اللاعبين، وهو ما يسهل أيضا من نقل عدوة كوفيد - 19".

وتوقفت منافسات الدوري الإيطالي، لأكثر من 3 أشهر خلال الموسم الماضي، بسبب الموجة الأولى من فيروس كورونا، وتسببت في الحجر الصحي العالمي.

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