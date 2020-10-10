العمليات المشتركة: الداخلية تتولى مسؤولية إدارة الملف الأمني في سنجار

2020/10/10 | 13:43 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الملف الأمني في سنجار.وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الاتفاق بشأن إدارة قضاء سنجار نصَّ على أن تتولى الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء”.وأضاف …

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