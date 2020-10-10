قائمة بنسب المزارعين من إجمالي القوى العاملة في الدول العربية: العراق خامساً

2020/10/10 | 13:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

نشر البنك الدولي في إحصائية له نسب المزارعين من إجمالي القوى العاملة في الدول العربية لعام 2019.

وبحسب المؤشر، احتل العراق المركز الخامس من بين خمسة عشر بلداً عربياً بنسبة 18.7% من القوى العاملة.

وإليكم القائمة لجميع الدول:

السودان: %43المغرب: %37.8اليمن: %35.6مصر: %24.7العراق: %18.7تونس: %15سوريا: %14.6لبنان: %11.9ليبيا: %7.7السعودية: %4.8عمان: %4.7الإمارات: %3.6الأردن: %3.4الكويت: %2.2قطر: %1.2

المصدر: World Bank

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