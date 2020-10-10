2020/10/10 | 13:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} طرحت شركة غوغل تطبيق gmail go على جميع الأجهزة في إطار إصداراتها التي تهدف إلى التلاؤم مع الهواتف منخفضة الجودة التي تباع في الأسواق النامية بأسعار معقولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوغل تطرح تطبيق Gmail Go على جميع أجهزة أندرويد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوغل تطرح تطبيق Gmail Go على جميع أجهزة أندرويد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).