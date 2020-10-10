إيران تفرض غرامات مالية على الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات

2020/10/10 | 13:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، السبت، عن تطبيق قرار بفرض غرامات مالية على الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية في العاصمة طهران، ضمن اجراءات الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، “لقد كان من المهم جدا لمواطنينا المشاركة في مسيرة الاربعين من النجف الى كربلاء لكنهم صرفوا النظر عن ذلك نظرا للبروتوكولات الصحية، حيث قاموا بدلا عن ذلك باداء الزيارة في المنازل والمجالس التي اقيمت لهذا الغرض مع التزام التوصيات الصحية”.

واعتبر العنصر الاساس في الوقاية من المرض هو الثقافة العامة للمواطنين واستمرار الالتزام بالتوصيات الصحية وقال: نحن على استعداد لزيادة اختبارات الكشف عن المرض كما خصصنا 100 مليون دولار لشراء العدة الطبية (Kit) الخاصة بالكشف عن المرض سريعا.

واعلن الرئيس روحاني عن تطبيق فرض غرامات على الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية خارج المنزل؛ للافراد العاديين 500 الف ريال (الدولار= 42000 ريال رسميا) ولاصحاب المهن الحرة توجيه الاخطار في مرحلة اولى ومن ثم غرامة 3 ملايين ريال في مرحلة ثانية وبعدها 10 ملايين ريال في مرحلة ثالثة ومن ثم اغلاق المحل في مرحلة رابعة واخيرة، ولاصحاب سيارات الاجرة مليون ريال، وللذين يحضرون في مكان العمل وهم مصابون بالمرض ولا يكشفون عن ذلك غرامة 2 مليون ريال لكل مرة.



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