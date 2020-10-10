"جاهزة خلال أيام".. اختبار إسرائيلي-هندي يكشف الكورونا في 30 ثانية فقط

2020/10/10 | 13:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى إسرائيل والهند أن تكون التقنية الجديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، التي يقوم البلدين بتطويرها، جاهزة في غضون أيام، وفقا لصحيفة "جيروازليم بوست".

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