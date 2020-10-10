3 صفقات تبعد بوجبا عن ريال مدريد خلال الصيف المقبل

2020/10/10 | 13:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ -يتلقى الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، صدمة تلو الأخرى بشأن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.وكان اللاعب، قد صرح مؤخرًا أنه يحلم بالانتقال لريال مدريد، لكن تقارير إسبانية أكدت أن الميرنجي غير مهتم بصفقة بوجبا.وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن ريال مدريد غير مهتم بالفعل بالتعاقد مع بوجبا، حيث يوجه […]

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