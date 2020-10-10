انطلاق الاستمارة الالكترونية للقبول في الجامعات والمعاهد

2020/10/10 | 13:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان، يوم السبت، الاستمارة الالكترونية للقبول في الجامعات والمعاهد.

ويستطيع خريجوا المرحلة الـ 12 الاعدادي ملء استمارة القبوللجامعات ومعاهد اقليم كوردستان بالنقر على الرابط زانكو لاين

PUKmedia خاص‌

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