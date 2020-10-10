اعتقال قيادي بارز لداعش في كركوك

2020/10/10 | 13:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يوم السبت، عن القاء القبض على قيادي بارز بتنظيم داعش بعملية إنزال جوي جنوب غربي كركوك.

وقال رسول في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه بعملية إنزال جوي، قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب، تم القاء القبض على قيادي بارز في عصابات داعـش المدعو " ر.ح"، في وادي زغيتون جنوب غربي محافظة كركوك، فجر اليوم السبت.

واضاف: انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

PUKmedia

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