2020/10/10 | 13:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شككت عضو مجلس النواب عالية نصيف،

السبت، بالرواية التي تحدّثت عن

"انتحار" مدير الشركة الكورية المنفذة

لمشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة

البصرة، متهمة مخابرات دولة، لم

تُسمّها، بـ"اغتياله"، فيما دعت إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب تتهم مخابرات دولة بـ"اغتيال" مدير الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب تتهم مخابرات دولة بـ"اغتيال" مدير الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).