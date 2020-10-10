اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي

2020/10/10 | 13:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار صرف الدولار في أسواق

البورصة الرئيسية بشكل طفيف، فيما

استقرت في الاسواق المحلية اليوم السبت

(10 تشرين الاول 2020).

وسجلت بورصة الكفاح 123.750 دينار مقابل 100

دولار امريكي، فيما كانت الاس

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