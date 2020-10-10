2020/10/10 | 13:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول دولة عربية تعلق على إتفاق سنجار بين اربيل وبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/10 | 13:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول دولة عربية تعلق على إتفاق سنجار بين اربيل وبغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول دولة عربية تعلق على إتفاق سنجار بين اربيل وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).