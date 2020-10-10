يهددها مرض فتّاك.. تلقيح نحو 200 ألف رأس من الأبقار والجاموس في ديالى!

2020/10/10 | 13:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت مديرية المستشفى البيطري في ديالى اليوم السبت قيامها بحملة لتحصين الثروة الحيوانية من مرض فتاك.

وقال مدير المستشفى محمود الشمري إن “الفرق الجوالة للمستشفى البيطري المنتشرة في اقضية ونواحي ديالى نجحت على مدار اسابيع معدودة من تلقيح اكثر من 163 الف راس من الابقار واكثر من 18 الف راس من الجاموس ضد مرض الحمى القلاعية الذي يمثل مرض فتاك للثروة الحيوانية”.

وأشار المدير إلى أن “ما تحقق يمثل خطوة هامة في حماية الثروة الحيوانية من مرض فتاك تكون معدلات الهلاكات فيه لصغار الحيوانات عالية جدا”، لافتا الى ان “اجراء عمليات التلقيح الشاملة والتي تستلزم جهود استثنائية من قبل فرق البيطرة الجوالة من خلال الانتقال الى مناطق زراعية بعضها بعيد جدا جاء لحماية ثروة تمثل مصادر رزق الاف من العوائل”.

وأوضح مدير المستشفى البيطري أن “الحملة ستبقى مستمرة لغاية 15 من تشرين الاول الجاري”.

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