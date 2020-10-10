الأمن يستدعي أردنيا ادعى اختراعه علاجا لكورونا

2020/10/10 | 13:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- استدعت الأجهزة الأمنية السبت، مواطنا أردنيا، ظهر في مقطع فيديو إدعى فيه إنه اخترع علاجا لمرض كورونا.وبحسب الفيديو الذي نشرته المستقلة سابقا فإن المواطن الذي يقطن في اربد “بلدة البارحة”، قد طلب ثمن العلاج 2 مليون دينار أردني، ليتم توزيعه على مسشفيات.وقال المواطن، إنه وبعد توزيع العلاج بنصف ساعة ستخلوا مستشفيات […]

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