معهد “بروكينغز” : العقوبات الأميركية أضعفت إيران لكنها لم تغير سلوكها

2020/10/10 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد معهد بروكينغز أن العقوبات الأميركية على إيران أضعفتها لكنها لم تغير سلوكها.

واضاف المعهد أن نجاح سياسة العقوبات يتوقف على الأهداف المحددة، مبينا ان العقوبات لا تُرضخ الحكومة الإيرانية بل تضعف المواطنين العاديين.

وحول الملف النووي اشار المعهد الى ان ايران لا تمتلك موارد للانفاق على أنشطتها الضارّة، وهذا بحد ذاته انتصار للأمن القومي الأميركي، معتبرا أن النظام سيضطر عام الفين وواحد وعشرين إلى التفاوض مع الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية أيا كان.

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