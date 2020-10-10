ظهور الصور الأولى في العالم التي تظهر غزو فيروس كورونا جسم الإنسان

2020/10/10 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة نيويورك تايمز صورا مجهرية عالية الدقة لفيروس كورونا يعتقد أنها الأولى من نوعها في العالم.

وأثارت المقاطع التي أشارت اليها صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها، مرفقة بصورة أخرى لمعاهد متخصصة، اندهاش ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعيمؤكدين ان الصور تظهر كيفية غزو الفيروس لخلايا الجسم، وكيف تسيطر جيناته الملتوية على الوظائف الحيوية للخلية البشرية.

وبحسب باحثين فإن الصور تساعد في فك شفرات هذا الفيروس الذي تسبب حتى الآن في وفاة أكثر من مليون شخص حول العالم، وإصابة ما لا يقل عن ثلاثين مليونا آخرين.

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