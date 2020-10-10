2020/10/10 | 13:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزبيدي يكشف عن اجتماعات بين بعثيين وسلفيين بالاردن لدعم “الانقلاب” في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باقر الزبيدي : اجتماعات بـ الاردن لدعم “الانقلاب” في العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باقر الزبيدي : اجتماعات بـ الاردن لدعم “الانقلاب” في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).