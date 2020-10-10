الداخلية تكشف عدد صالات قمار الروليت المجازة وغير المجازة (وثيقة)

2020/10/10 | 13:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الداخلية، وجود 4 صالات قمار (روليت) في فنادق الدرجة الاولى، مؤكدة على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق عدة صالات روليت في فنادق اخرى غير الدرجة الأولى.





وبحسب وثيقة صادرة عن مدير مكتب وزير الداخلية اللواء الحقوقي، عبد الخالق بدري لفتة، ردا على سؤال برلماني موجه من النائب فالح الخزعلي فيما يخص صالات القمار (الروليت)، انه "نود إعلامكم بما يخص الفقرة الأولى من الاسئلة الواردة بكتابكم حول عدد قاعات وصالات القمار (الروليت) في فنادق الدرجة الأولى هي (4) صالات، في كل من (عشتار، فلسطين، المنصور، بغداد) مع العرض أن هناك عدة صالات روليت في فنادق اخرى غير الدرجة الأولى".

وجاء في الوثيقة، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من خلال عرض الموضوع أمام انظار قضاة التحقيق، علما أنه لا توجد أي إجازة أو رخصة في ممارسة لعبة القمار لعدم وجود قانون ينظم عمل صالات الروليت من قبل هيأة السياحة".

وأظهرت الوثيقة، أن "صالات الروليت الموجودة في فنادق الدرجة الأولى هي مغلقة بالوقت الحاضر، ولا تمارس عملها منذ أن تم غلقها بتاريخ 23 آب 2019، من قبل مكتب المفتش العام (الملفي) في وزارتنا".

وأشارت الوزارة إلى أن "مهمة متابعة هذه الصالات في فنادق الدرجة الأولى هي من اختصاص مديرية الأمن السياحي والمتابعة مستمرة من قبل مفارزهم المتواجدة ضمن قاطع المسؤولية وفي حال مخالفة أحد أصحاب هذه الصالات، فيتم عرض الموضوع على قاضي تحقيق المحكمة وحسب الرقعة الجغرافية، وهذا سياق عمل ثابت تقوم به المديرية آنفا كما أن المتابعة مستمرة مع مراكز الشرطة، التي يتم إحالة المواضيع ذات الصلة إليهم من قبل قضاة التحقيق، وهذا ما يخص الفقرة الثالثة من الأسئلة".

ولفتت إلى "إحالة قضية تحقيقية تخص صالات الروليت المنتشرة في بعض فنادق بغداد إلى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال، لغرض إحالة القضية إلى محكمة تحقيق الرصافة حسب الرقعة الجغرافية، بقضايا النزاهة وفحص صالات الروليت".

ا.ح

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