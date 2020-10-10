كافاني : سيكون جديرًا بارتداء القميص رقم 7 ضمن صفوف الشياطين

2020/10/10 | 13:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – قال المخضرم إدينسون كافاني، المنضم حديثا إلى مانشستر يونايتد، إنه سعيد بالتحدي الجديد الذي يمثله اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أنه سيكون جديرًا بارتداء القميص رقم 7 في مهمته الجديدة.وسيرتدي كافاني، القميص رقم 7 الذي سبقه في ارتدائه نجوم كبار في الفريق، مثل جورج بست وإيريك كانتونا وديفيد بيكام وكريستيانو […]

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