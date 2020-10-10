منتخب الناشئين يعاود التدريبات ويفتح باب الاختبارات

2020/10/10 | 14:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

يعاود منتخب الناشئين بكرة القدم ، يوم غد الأحد، تدريباته على ملعب الشعب الثاني تحضيراً للبطولات الدولية المقبلة.

وقال مدرب المنتخب، عماد محمد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع ) اليوم السبت: إن "عودة التدريبات فرصة لتطوير قدرات اللاعبين ،ليكون المنتخب جاهزاً للاستحقاقات المقبلة، ولاختيار نخبة من المواهب التي نجدها قادرة على تمثيل المنتخب بأفضل صورة".

وأضاف أن" لاعبي المحافظات سينخرطون في تدريبات الغد، وسيكتمل بذلك عقد المنتخب، بعد أن تم تأمين مقر سكن خاص بهم".



موضحاً أن" أبواب التدريبات ستفتح يوم غد لاختبار اللاعبين الجدد، ومن يجد في نفسه الإمكانية والموهبة الفنية المميزة الحضور لغرض الاختبار".

وأشار محمد إلى أن "الاختبارات ستعتمد على موهبة اللاعب، وكذلك الأعمار الحقيقية، لبناء المنتخب على أسس رصينة بأعمار صحيحة تخدم الكرة العراقية مستقبلا".

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