العراق يبدي استعداده للمشاركة بإخماد حرائق سوريا

2020/10/10 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى العراق استعداده للمشاركة في إخماد الحرائق التي طالت مساحات شاسعة من الأراضي السورية.

مديرية الدفاع المدني العامة أكدت إمكانية المشاركة في اخماد حرائق سوريا وامتلاك جميع الإمكانيات للمساهمة بذلك، مشيرة إلى أنها بانتظار صدور قرار حكومي وأمر من وزارة الداخلية للتحرك باتجاه المشاركة بإخماد الحرائق الممتدة في عدد من المناطق في أرياف محافظات حمص وطرطوس واللاذقية.

هذا وحذر مسؤولون سوريون من كارثة كبرى قد تطال البلاد في حال وصول النيران إلى المصرف الزراعي الذي يضم نحو مئة وخمسية طنا من نترات الأمونيوم، موجهين نداءات عاجلة بضرورة اخماد الحرائق قبل وصولها إلى مناطق وجود هذه المواد التي تبعد سبعة وعشرين كيلومترا عن شمال شرقي اللاذقية.

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