منظمة حقوقية: ايران أعدمت 391 كرديا بالسنوات الأخيرة

2020/10/10 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة حقوقية إيرانية، عن حصيلة عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات الإيرانية بحق المواطنين الكرد خلال السنوات الأخيرة.

منظمة هنكاو الخطوة نشرت بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاختيار يوم العاشر من تشرين الأول يوما عالميا لمناهضة أحكام الإعدام، نشرت إحصائية عن مجمل الأحكام التي نفذتها السلطات الإيرانية بحق المواطنين في المناطق الكردية شمال غربي إيران، منذ مطلع عام ألفين وستة عشر ولغاية الشهر الجاري، مبينة ان السلطات قامت بإعدام ثلاثمائة وواحد وتسعين مواطنا في تلك الفترة، من بينهم خمسة شبان كانت أعمارهم أقل من ثمانية عشر عاما وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، في حين أكدت المنظمة أن العديد من الإعدامات تم تنفيذها في الشوارع والساحات العامة.

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