رغم مرور عامين على ماساة فيضان نهر ديالى.. ثلاثة الاف بستان بدون تعويض

2020/10/10 | 14:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، السبت، بان اكثر من 3 الاف بستان زراعي بدون تعويض رغم مرور عامين على ماساة فيضان نهر ديالى.وقال رئيس الاتحاد المحلي في ديالى رعد مغامس التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” بساتين نهر ديالى تعرضت قبل عامين الى فيضانات واسعة تسببت باضرار كبيرة للاشجار وخاصة الحمضيات لافتا الى ان الجهات الحكومية تعهدت بتعويض المتضررين”.واضاف التميمي،انه” رغم مرور عامين على ماساة فيضانات حوض نهر ديالى لم يحصل اي تعويض لاكثر من 3 الاف بستان تضرر انذاك”، لافتا الى ان “المزارعين تكبدوا خسائر فادحة خاصة وان الفيضانات كانت وراء هلاك الكثير من الاشجار وضعف الانتاج مؤكدا بانه رغم المناشدات المتكررة للجهات المختصة لكن دون اي جدوى”.وتعرضت بساتين حوض نهر ديالى قبل عامين الى فيضانات هي الاكثر من 30 سنة تسببت باضرار مادية كبيرة للمزارعين”/انتهى25ف

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