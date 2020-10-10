2020/10/10 | 14:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رأى المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني نوفل ابو رغيف، أن خلط الاوراق واخذ الاخضر باليابس من أفدح الأخطاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو رغيف: خلط الاوراق واخذ الاخضر باليابس من افدح الاخطاء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو رغيف: خلط الاوراق واخذ الاخضر باليابس من افدح الاخطاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).