تحذير شديد اللهجة من ترامب لإيران بلفظ غير مسبوق

2020/10/10 | 14:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتتهم الإدارة الأميركية إيران بدعم الميليشيات في منطقة الشرق الأوسط التي تستهدف مصالح الولايات المتحدة، مثل ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، والتي تستهدف السفارة الأميركية بهجمات صاروخية، بشكل منتظم.

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