2020/10/10 | 14:49 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة ..
اعلن عن مشاركة المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في العراق العالم ،اليوم، في الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية 2020 الذي يحمل هذا العام عنوان ” “التحرك من أجل الصحة النفسية: فلنستثمر فيها”، ويدعو إلى زيادة التمويل الدولي والمحلي للصحة النفسية والرفاه.
وقال إسماعيل في رسالة بالمناسبة لا شك أننا نتفق جميعاً على الضرورة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية : انفاق العراق على الصحة النفسية لايتجاوز 2% من ميزانية الصحة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلن عن مشاركة المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في العراق العالم ،اليوم، في الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية 2020 الذي يحمل هذا العام عنوان ” “التحرك من أجل الصحة النفسية: فلنستثمر فيها”، ويدعو إلى زيادة التمويل الدولي والمحلي للصحة النفسية والرفاه.
وقال إسماعيل في رسالة بالمناسبة لا شك أننا نتفق جميعاً على الضرورة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية : انفاق العراق على الصحة النفسية لايتجاوز 2% من ميزانية الصحة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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