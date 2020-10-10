الصحة العالمية : انفاق العراق على الصحة النفسية لايتجاوز 2% من ميزانية الصحة

2020/10/10 | 14:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن عن مشاركة المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في العراق العالم ،اليوم، في الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية 2020 الذي يحمل هذا العام عنوان ” “التحرك من أجل الصحة النفسية: فلنستثمر فيها”، ويدعو إلى زيادة التمويل الدولي والمحلي للصحة النفسية والرفاه.وقال إسماعيل في رسالة بالمناسبة لا شك أننا نتفق جميعاً على الضرورة […]

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