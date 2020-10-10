أوساط سياسية تشد على أيدي وزارة النقل للإصرار على إنجاز ميناء الفاو

2020/10/10 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت أوساط نيابية وزارة النقل الى المضي قدما والإصرار على بناء ميناء الفاو الكبير فيما دعوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى التوجه للبصرة للإشراف بنفسه على التحقيق في وفاة مدير الشركة الكورية المنفذة للمشروع.

اذ اتهمت النائبة عالية نصيف، جهات خارجية باغتيال مدير الشركة الكورية مؤكدة على ضرورة استخدام خبرة الكاظمي في العمل المخابراتي للكشف عن خيوط الجريمة التي وصفتها بالبشعة، والتي تعد تحديا للشعب العراقي وتحديا للكاظمي نفسه، مع أهمية فتح تحقيق دولي بإشراف كوريا وبحضور العراق لكون الجريمة دولية.

وأوضحت ان عملية الاغتيال هدفها تخويف بقية الشركات من تنفيذ أي عمل يخص ميناء الفاو.

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