العمليات المشتركة: الشرطة الاتحادية ستتولى مسؤولية الأمن داخل قضاء سنجار

2020/10/10 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن تفاصيل اتفاق إعادة الاستقرار الى قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وأوضح الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح، أن الاتفاق بشأن إدارة قضاء سنجار نصَّ على أن تتولى الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء.

وأضاف أن الاتفاق نصَّ أيضاً على صلاحيات الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة الإقليم عن طريق التنسيق بينهما في الجانبين الأمني والخدمي اللذين سيكونان من مسؤولية لجنة مشتركة تقوم بانتخاب شخص من داخل القضاء يقوم بإدارتهما.

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