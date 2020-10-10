القانونية النيابية: هناك اتفاق نهائي على مقترح يتعلق بالدوائر الانتخابية

2020/10/10 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن حصول اتفاق نهائي على مقترح يتعلق بالدوائر الانتخابية، مؤكدة وجود نية للتصويت عليه خلال جلسة البرلمان.

و أكدت اللجنة في بيان أن الحوارات والنقاشات استمرت الى ساعة متأخرة من الليل بين القوى السياسية بغية الوصول الى حل توافقي يخدم العملية السياسية بشأن قضية الدوائر الانتخابية، مضيفة أنه تم الاتفاق على صيغة تتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية في العراق إلى ثلاثٍ وثمانين دائرة، وتتضمن كل واحدة منها ما لا يقل عن ثلاثة مقاعد، ولا يزيد عن خمسة مقاعد مع مراعاة عدد مقاعد كوتا النساء.

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