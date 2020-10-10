20 نائب يرفضون عودة البيشمركة والحشد الى سنجار

2020/10/10 | 14:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

رفض 20 نائب عن محافظة نينوى اليوم السبت ، عودة البيشمركة أو الحشد بمختلف تصنيفاته، واختصار مسك الارض في قضاء سنجار على الجيش العراقي وعلى القوات الامنية الاتحادية الاخرى حصراً “.

وقال النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربا، في مؤتمر صحفي، عقده داخل البرلمان بمشاركة نواب المحافظة ، وحضره مراسل “خبر برس” ، “في الوقت الذي ندعم فيه اي خطوة لإعادة الوضع الطبيعي لقضاء سنجار ضمن محافظة نينوى وفرض القانون فيه وابعاد اي قوات غير اتحادية، لكن استغربنا يوم أمس من عدم اشراك اي نائب عربي من قضاء سنجار، علما ان نسبة العرب في القضاء لا تقل عن 45% من التعداد السكاني للقضاء، كما قلقنا من بنود الاتفاق الغامض، الذي لا نعلم عن شيء ولا عن اي شيء تم الاتفاق”.

وشدد ” على الحكومة الاتحادية اشراك ممثلي العرب في التفاوض فيما يخص قضاء سنجار وعرض الاتفاق الغامض، الذي لا نعرف عنه شيء على مجلس النواب العراقي “.

واكد ” نرفض رفضا قاطعا عودة البيشمركة أو الحشد بمختلف تصنيفاته، واختصار مسك الارض في قضاء سنجار على الجيش العراقي وعلى القوات الامنية الاتحادية الاخرى حصراً وهذا البيان باسم 20 نائب محافظة نينوى”.

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