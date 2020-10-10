الزيادي: العمل يجب أن يستمر بمشروع “ميناء الفاو الكبير” وعدم جعل وفاة مدير الشركة شماعة لتوقف العمل

2020/10/10 | 14:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالب النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي اليوم السبت بضرورة استمرار العمل بمشروع “ميناء الفاو الكبير” وعدم جعل وفاة مدير الشركة المنفذة شماعة لإيقاف العمل بالمشروع الحيوي والذي يُعول عليه جميع أبناء الشعب العراقي لأهميته البالغة.

وأضاف الزيادي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، أن مشروع الميناء يُعد من المشاريع الاقتصادية المهمة والذي سيضم الآلاف من أبناءنا العاطلين عن العمل فضلاً عن رفد الاقتصاد العراقي بالأموال التي نحن الآن بأمس الحاجة لها وعدم الاعتماد على النفط واللجوء الى خيارات اقتصادية بديلة ومنها الموانئ العراقية.

ورجح الزيادي الكشف عن تفاصيل حادثة وفاة مدير الشركة المنفذة للمشروع الذي وجد مشنوقاً في موقع الشركة خلال الأيام القادمة بعد أن تشكلت لجان مختصة لتقصي الحقائق والبحث والتحري عن سبب حالة الوفاة إن كانت انتحار او بفعل فاعل وهذا ما ستبت به لجان التحقيق والقضاء العراقي.

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