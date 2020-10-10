2020/10/10 | 14:52 - المصدر: عين العراق

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العقابي يطالب باستضافة الكاظمي وعلاوي لمناقشة الرواتب: نحذر من هذا الاجراء!

طالب عضو اللجنة القانونية البرلمانية، حسين العقابي، السبت (10 تشرين الأول 2020)، باستضافة رئيس الورزاء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي لمناقشة ملف رواتب الموظفين، فيما حذر من المساس باحتياطي العملة.

وقال العقابي في مؤتمر صحفي، داخل مبنى البرلمان، إن "الازمة المالية التي تعرض لها البلد وخصوصا فيما يتعلق بقضية تأخير الرواتب كشفت حقيقة مرة وهي عجز الحكومة بشكل عام وعجز المسؤول الاول المتمثل برئاسة الوزراء ووزارة المالية عن التصدي لهذا الملف الخطير الذي يتعلق بارزاق العراقيين وقوتهم اليومي".

وأضاف، ان "عجز الحكومة طوال الفترة الماضية عن تقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي وتمويل النفقات الضرورية وتأمين رواتب الموظفين يعكس تخبطا واضحا وسوء ادارة اوضح والفشل تبين ولا يحتاج الى عقول نيرة للتحليل والوقوف عليه".

وتابع العقابي: "نعتقد باهمية استضافة رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط وكل الشخصيات والجهات المعنية بملف الرواتب داخل قبة البرلمان للوقوف على جزئية تأخير الرواتب وحقيقة ما جرى خلال الاسبوعين الماضيين وكشف الحقيقة امام الرأي العام وتصويب اداء وعمل الحكومة".

وأكمل: "نرى انه من الضروري الاطلاع على أسباب التصريحات المتضاربة لوزير المالية باستحالة امكانية تمويل الرواتب دون إقرار قانون الاقتراض الجديد ثم تمويلها بصورة مفاجئة عقب لقاء الوزير بمحافظ البنك المركزي".

ولفت النائب إلى أنه "من المهم اطلاع الرأي العام على مجريات هذا اللقاء الغامض الذي لم توضح معالمه او حدوده، والذي ربما تضمن خطة مبيتة لاستنزاف الخزين الستراتيجي للدولة العراقية بالبنك المركزي وهو ما نرفضه بشدة".

وحذر العقابي من "المساس بالخزين الاستراتيجي للبنك المركزي لتمويل وتغطية العجز في الرواتب، لانه يضعنا في حرج شديد امام الالتزامات الدولية وامام الشعب العراقي والمؤسسات الرسمية ويعد امرا مشينا ومعيبا وخللا جوهريا في جسد الدولة العراقية".

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