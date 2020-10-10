مجلس النواب يعقد جلسته المنتظرة بِشأن الانتخابات

2020/10/10 | 14:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس النواب يوم السبت، جلسته المنتظرة والمخصصة للتصويت على قانون الانتخابات، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

واوضح مصدر نيابي لـPUKmedia: ان المجلس عقد جلسته برئاسة محمد الحلبوسي، لاكمال التصويت على الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.

وكانت ريزان شيخ دلير النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب قد اكد في تصريح سابق لـ PUKmedia استمرار الحوارات والنقاشات للتوصل الى اتفاق بشان الدوائر الانتخابية.

PUKmedia خاص‌

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