مجلس النواب.. استمرار مناقشات الدوائر الانتخابية

2020/10/10 | 14:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت ريزان شيخ دلير النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم السبت، استمرار الحوارات والنقاشات للتوصل الى اتفاق بشان الدوائر الانتخابية.

وقالت شيخ دلير في تصريح لـPUKmedia: ان جلسة مجلس النواب الخاصة بالدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، لم تبدأ لحد الان، لافتة الى ان مناقشات ومشاروات الكتل النيابية مازالت مستمرة.

واضافت: ان الكتل لم تتوصل لحد الان الى اي اتفاق بشأن الدوائر الانتخابية.

PUKmedia خاص‌

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