بارزاني يشيد بإتفاق سنجار ويدعوا جميع الاطراف للالتزام به

2020/10/10 | 14:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني التطلع بإيجابية وتفاؤل لاتفاق تطبيع أوضاع سنجار بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، مبيناً أن “هذه الاتفاقية خطوةٌ وطنية صحيحة تصب في مصلحة كل البلاد، وستكون سبباً لإعادة بناء الثقة وتعزيزها بين الحكومة الاتحادية العراقية … Readmore

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