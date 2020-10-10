صحيفة : ادارة برشلونة تبحث عن وسيلة للتخلص من خدمات عثمان ديمبلي

2020/10/10 | 14:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – اكدت مصادر رياضية ان مسؤولي برشلونة، يبحثون عن وسيلة للتخلص من خدمات الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح الفريق، خلال الموسم الحالي.واضافت المصادر ان ديمبلي كان قريبًا من الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، في ظل وجود اهتمام متزايد من قبل مانشستر يونايتد.ووفقًا لصحيفة “سبورت”، فإن مسؤولي برشلونة كانوا على تواصل دائم مع ممثلي […]

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