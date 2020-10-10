2020/10/10 | 14:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – علق الخبير القانوني طارق حرب، على “الاتفاق التاريخي” حول قضاء سنجار بمحافظة نينوى، معلنا ترحيبه ودعمه لهذه الخطوة.وقال حرب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم السبت، “بما أن هذا الاتفاق يؤكد سلطة الحكومة الاتحادية (بغداد) ويؤدي إلى عودة النازحين إلى ديارهم بعد تهجيرهم ويقف أمام الجهات الخارجية والداخلية التي جعلت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طارق حرب يرحب بأتفاق سنجار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طارق حرب يرحب بأتفاق سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).