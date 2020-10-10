كيم جونغ أون يعلن تحقيق صفر إصابات بكورونا في كوريا الشمالية

2020/10/10 | 14:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم السبت، أن بلاده لم تسجل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها كيم أمام الجنود العسكريين المشاركين في العرض العسكري في العاصمة بيونغ يانغ بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس حزب العمال الكوري الحاكم.



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