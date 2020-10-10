كيم جونغ أون “فخور”: لم نسجل إصابة واحدة بكورونا في كوريا الشمالية!

2020/10/10 | 14:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اليوم السبت إنه فخور بعدم إصابة أي مواطن في بلاده بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد أن تسبب الوباء بوفاة أكثر من مليون شخص حول العالم وإصابة أكثر من 37 مليوناً آخرين.

وشدد كيم على أنه لا يمكن الوقاية من فيروس كورونا من دون الاشتراكية، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وجاء ذلك الزعيم الكوري الشمالي خلال خطاب تلفزيني رسمي أثناء عرض عسكري ضخم في العاصمة بيونغ يانغ من دون اتخاذ أية إجراءات للتباعد الاجتماعي.

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