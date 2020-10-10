نائب يدعو لرفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات مالية عن قضية “أونا أويل”

2020/10/10 | 14:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – دعا النائب جمال المحمداوي، وزارتي العدل وَالخارجية إلى رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية للحصول على تعويضات مالية عن قضية “أونا أويل” وتداعياتها على المال العام.وقال المحمداوي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم السبت، إن “المحاكم في دول العالم مازالت تصدر أحكام قضائية تصل إلى السجن بحق المتهمين بقضية اونا أويل […]

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