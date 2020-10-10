2020/10/10 | 15:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -وجه النائب فالح الخزعلي، سؤالا نيابياً إلى وزير الداخلية بخصوص “قاعات الروليت والقمار”، واصفا اياها بأنها “شكل من اشكال الارهاب”.وقال الخزعلي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم السبت ، “وجهنا سؤلا برلمانيا لوزير الداخلية حول ملف فساد صالات الروليت وقاعات غسيل الأموال”.وأكد على “ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها في متابعة هذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يوجه سؤالا نيابياً لـ وزير الداخلية بخصوص “قاعات الروليت والقمار”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يوجه سؤالا نيابياً لـ وزير الداخلية بخصوص “قاعات الروليت والقمار”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).