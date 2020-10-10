بإنزال جوي.. جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على قيادي بارز في داعش

2020/10/10 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في عملية نوعية ومن خلال الانزال الجوي القى جهاز مكافحة الارهاب القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الارهابي بمحافظة كركوك.

وفي التفاصيل، ذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ان القوة المكلفة بالمهمة أجرت عملية إنزال جوي في وادي زغيتون جنوب غربي مُحافظة كركوك، وألقت القبض على الإرهابي المشار اليه سلفا حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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