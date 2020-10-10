بالصور .. أربيل ودهوك تشرعان بالعام الدراسي وتأخر الرواتب يعرقل الدوام بباقي المناطق

2020/10/10 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت محافظات إقليم كردستان تباينا في طريقة التعامل ما بدء العام الدراسي الجديد على خلفية استمرار ازمتي كورونا وتأخير رواتب الموظفين والكوادر التعليمية.

ففي الوقت الذي فتحت المدارس الابتدائية في محافظتي أربيل دهوك أبوابها لاستقبال طلبة الصفين الأول والثاني الأساسي، مع مراعاة الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، فإن محافظة السليمانية وإدارتي رانية وكرميان أبقت أبواب المدارس مغلقة، نتيجة إعلان المعلمين الإضراب عن العمل بسبب تجاهل حكومة الإقليم مطالبهم المتعلقة بضرورة دفع الرواتب في أوقات منتظمة وعدم تاخيرها.

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