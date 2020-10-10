الصحة العالمية تدعو الحكومة العراقية لـ زيادة التمويل للصحة النفسية

2020/10/10 | 15:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – أصدرت منظمة الصحة العالمية في العراق، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية 2020، مشيرة إلى ما يمر به العراقيون من عنف ومشاكل نفسية، داعية إلى زيادة التمويل الدولي والمحلي للصحة النفسية.وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل في البيان الذي تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم السبت، “لا شك أننا نتفق […]

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