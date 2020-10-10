الاثنين المقبل موعدا لاستضافة وزير العمل للاجابة على سؤال نيابي

2020/10/10 | 15:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاثنين المقبل لاستضافة وزير العمل لاجابة على السؤال الشفهي من النائب هدى سجاد ،ووجه الحلبوسي بتحديد موعد لاستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير المالية”.

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