وزير الداخلية يستقبل سفير الولايات المتحدة الامريكية في العراق

2020/10/10 | 15:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أستقبل وزير الداخلية عثمان الغانمي سفير الولايات المتحدة الامريكية في بغداد السيد ماثيو تولر والوفد المرافق له, وفي بداية اللقاء رحب السيد الوزير بضيوفه وبحث معهم عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل وسبل تعزيزها لما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين “.

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