للسنة الثالثة.. محمد رمضان يحصد جائزة أفضل ممثل عربي لعام 2020

2020/10/10 | 15:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان المصرى محمد رمضان، حصده جائزة أفضل ممثل عربي، للسنة الثالثة على التوالي، بمهرجان الفضائيات العربية، و المقرر إقامته يوم 16 نوفمبر المقبل بأحد فنادق القاهرة الكبرى.وكتب رمضان على صفحته الرسمية بموقع”الفيس بوك”: “الحمد لله للسنة الثالثة على التوالي جائزة أفضل ممثل عربي 2020 عن شخصية #البرنس #رضوان_البرنس مهرجان الفضائيات […]

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