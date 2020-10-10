الحلبوسي يدعو رؤساء الكتل لعقد إجتماع مع اللجنة القانونية للوصول لتفاهمات حول الدوائر الانتخابية

2020/10/10 | 15:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم السبت ، رؤساء الكتل السياسية لعقد إجتماع مع أعضاء اللجنة القانونية للوصول إلى تفاهمات حول الدوائر الانتخابية فيما عرض على السادة النواب معايير ومقترحات حول شكل الدائرة الانتخابية.

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