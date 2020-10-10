تقرير يستعرض أوجه الفشل في مبادرة الحزام والطريق الصينية

2020/10/10 | 15:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الترويج الكبير من قبل النظام الصيني لمبادرة الحزام والطريق على أنها مبادرة عالمية، إلا أنها حتى الآن أثبتث أنها فوضى استثمارات خاسرة فقط وليست خطة رئيسية يمكن أن تصنع الفارق لصالح بكين.

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